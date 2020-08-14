اصدار جديد.. الفلسطينيون في سورية، ذكريات نكبة مجتمعات ممزقة

وزارة الصحة تعلن اليوم الجمعة شفاء 7 حالات، وتسجيل 9 إصابات جديدة بالكورونا 3 منها محلية ليصبح العدد الكلي 1329
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