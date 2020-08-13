بدعوى الرد على إطلاق البالونات الحارقة.. جيش الإحتلال يستهدف مواقع لحركة حماس في غزة

استهدف الجيش الاحتلال الإسرائيلي مواقع تابعة لـحركة “حماس” في قطاع غزة ليلا-الأربعاء/ الخميس- ، بدعوى الرد على إطلاق البالونات الحارقة من القطاع باتجاه الأراضي الإسرائيلية.

وزعم الجيش، في بيان مقتضب، إن “المقاتلات والدبابات أصابت عددا من الأهداف العسكرية لحركة حماس في قطاع غزة” .. وأضاف أن “الأهداف التي قصفت تشمل موقعا عسكريا يستخدم لقوات حماس البحرية، وبنية تحتية تحت الأرض ونقاط مراقبة”.

وغرد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي في تدوينة على “تويتر”: “ردا على إطلاق البالونات الحارقة من غزة باتجاه إسرائيل خلال الأسبوع المنصرم، شنت طائرات ومروحيات حربية إلى جانب دبابات جيش الدفاع غارات على عدة أهداف تابعة لمنظمة حماس في القطاع، تضمنت استهداف مجمع عسكري للقوة البحرية لحماس، وبنى تحتية تحت أرضية ومواقع رصد تابعة لها”.

ومن جانبها، أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة عن سقوط صاروخ من طائرة إسرائيلية مُسيرة على مدرسة ابتدائية لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة فجر اليوم، محدثاً أضراراً في المكان.

وأضافت في تصريح أنه قد تم إخلاء المدرسة من الطلبة، في حين تعمل فرق شرطة هندسة المتفجرات على إزالة مخلفات الصاروخ، واستبعاد الخطر الناجم عنه.

وشنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، فجر الخميس، عدة غارات على مواقع تابعة للمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.

وقصفت الطائرات، موقعاً قرب أبراج المقوسي، شمال غرب مدينة غزة، كما قصفت مدفعية الاحتلال، نقطة رصد للمقاومة شرقي مدينة دير البلح وسط القطاع.

وأغارت الطائرات الحربية الإسرائيلية، على أرضٍ زراعية، بأربعة صواريخ على الأقل، في بلدة بيت حانون شمال القطاع، فيما استهدفت أرضاً فارغة في منطقة صوفا، شرقي مدينة رفح.

وأفادت وسائل إعلامية إسرائيلية، صباح اليوم الخميس، أنّ “إسرائيل قررت وقف إدخال الوقود إلى قطاع غزة، في أعقاب استمرار إطلاق البالونات الحارقة من القطاع تجاه بلدات الغلاف”.

وأعلنت إسرائيل، أمس الأربعاء، عن تقليص مساحة الصيد من 15 إلى 8 أميال بحرية قبالة قطاع غزة حتى إشعار آخر.

وكانت إسرائيلق قد اغلقت، يوم الثلاثاء المنصرم، المعبر الحدودي كرم أبو سالم بين إسرائيل وقطاع غزة، باستثناء “المساعدات الإنسانية الأساسية والوقود”. ردا على إطلاق البالونات الحارقة في اتجاه الأراضي الإسرائيلية.