لقد غيرت جائحة كورونا المستقبل المتوقع – ولا سيما في مجال التعليم – حول العالم. وللنظر في أثر الجائحة على استمرارية التعليم في المنطقة العربية وللتفكير في التحديات القائمة والفرص السانحة، نظم مكتب اليونسكو الإقليمي للتربية في الدول العربية، بالتعاون مع مقر اليونسكو والمركز الإقليمي للتخطيط التربوي، مناقشة اقليمية حول مستقبل التعليم بعد جائحة كورونا في 16 حزيران/يونيو 2020. واستندت المناقشة إلى ندوة “إعادة التفكير في التعليم” التي عقدت في شرم الشيخ، في مصر عام 2017 وتعيد التأكيد على إعلان القاهرة (2016) لإعادة التفكير في التعليم. كما أن المناقشة أتت في إطار استجابة اليونسكو لأزمة كورونا على الصعيد التربوي والجهود التي تبذلها المنظمة لتقديم الدعم للدول الأعضاء في المنطقة العربية خلال كورونا وبعدها.

وأعد مكتب اليونسكو الإقليمي للتربية في الدول العربية والمركز الإقليمي للتخطيط التربوي التقرير التوليفي للندوة حول مستقبل التعليم بعد جائحة كورونا، وهو تقرير يتضمن الأفكار والتوصيات الرئيسية المستخلصة من العروض والتجارب والخبرات الدولية والإقليمية المقدمة خلال الندوة.

لتحميل التقرير (متوفر بالإنجليزية فقط)، الرجاء الضغط هنا. (التقرير ليس متاحًا باللغة العربية بعد)

للمزيد من الموارد المتعلقة بالندوة:

• تسجيل الندوة

• العروض المقدّمة (PPT)

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حجازي إدريس إبراهيم (h.idris@unesco.org) أو أريوم جانج (a.jang@unesco.org)