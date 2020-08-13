وزير الصحة يعلن اليوم الخميس شفاء 7 حالات، وتسجيل 17 إصابة جديدة بالكورونا 10 منها محلية ليصبح العدد الكلي 1320
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التقرير التوليفي للندوة حول مستقبل التعليم بعد جائحة كورونا

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