رغم دسائس اليهود.. إلهان عمر تفوز في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي على منافسها الثري

فازت عضوة مجلس النواب الأمريكي، إلهان عمر، في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي في ولاية مينسوتا.

ويفسح هذا الفوز الطريق أمام خوضها السباق الانتخابي التشريعي في نوفمبر/ تشرين الثاني للحفاظ على مقعدها في الكونغرس.

وتغلبت إلهان عمر على زميلها الثري في الحزب، أنطوني ميلتون، الذي تميزت حملته الانتخابية بالانفاق السخي.

وتعد إلهان عمر واحدة من أول سيدتين مسلمتين في الكونغرس الأمريكي، كما عرفت بانتقادها لسياسيات الرئيس دونالد ترامب.

ونشرت عمر تغريدة قالت فيها: “في مينسوتا، نعم إن الأشخاص المنظمين سيتغلبون دوما على المال المنظم”.

​وتابعت: “الليلة، لم تنتصر حركتنا فقط. لقد حصلنا على تفويض للتغيير. على الرغم من الجهود الخارجية (اليهودية) لهزيمتنا، فقد حطمنا مرة أخرى الأرقام القياسية في الإقبال. وعلى الرغم من الهجمات ضدنا فقد ازداد دعمنا”.