تحديث بوابة “اختر تخصصك” تهيئة لعملية القبول الموحد في 540 تخصصاً

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم الأربعاء أنه واستعداداً لبدء عملية تقديم طلبات القبول الموحد للعام الجامعي 2020 / 2021 فإن وحدة تنسيق القبول الموحد في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قد أنهت تحديث جميع البيانات والمعلومات التي يتضمنها موقعها الإلكتروني خاصةً التخصصات المطروحة للقبول للعام الجامعي القادم من خلال طلب القبول الموحد وعددها (540) تخصصاً في تسع جامعات حكومية إضافةً إلى جامعة العلوم الإسلامية العالمية منها (15) تخصص جديد تم استحداثها من قبل مجلس التعليم العالي للعام الجامعي القادم.

ويتضمن موقع الوحدة نبذة مختصرة عن وصف هذه التخصصات ومجالات العمل لكل منها ووضع التخصص من حيث كونه راكداً أو مشبعاً أو مطلوباً كما ورد من ديوان الخدمة المدنية.

وتهيب الوحدة بجميع طلبة الثانوية العامة من داخل الأردن وخارجه وأولياء أمورهم الدخول إلى هذا الموقع من خلال الرابط التالي (www.admhec.gov.jo) وتصفح الموقع للاستفادة من جميع البيانات والمعلومات الموجودة فيه مثل الحدود الدنيا لمعدلات القبول التنافسية في جميع تخصصات الجامعات الأردنية الرسمية لآخر خمس سنوات (للاسترشاد بها فقط)، الأسئلة الأكثر تكراراً، ونصائح وإرشادات، وفيديوهات توضيحية لآلية شراء طلبات القبول الموحد، وكيفية تعبئة طلب الالتحاق، والسياسة العامة للقبول لمرحلتي البكالوريوس والتجسير إضافةً إلى فيديو توضيحي لكيفية تصفح الموقع الإلكتروني للوحدة والاطلاع على جميع المعلومات الموجودة فيه.

كما قامت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بتحديث بيانات البوابة الإلكترونية “اختر تخصصك” والتي تتضمن خطة توجيهية وارشادية للطلبة لاطلاعهم على التخصصات المطلوبة والتخصصات الراكدة والمشبعة في سوق العمل المحلي والاقليمي وتوفير العديد من المعلومات والبيانات بالتعاون مع الجهات المعنية في المملكة مثل ديوان الخدمة المدنية، وزارة العمل، الجامعات الأردنية، المركز الوطني للموارد البشرية، هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها ، كما تتضمن البوابة المعلومات الخاصة بالجامعات وكليات المجتمع، وأهمية التعليم المهني والتقني، ومعلومات عن الطلبات في ديوان الخدمة المدنية وبعض الدراسات المتعلقة بالموضوع والتي تساعد الطالب في اتخاذ القرار واختيار تخصص المستقبل، كما تحتوي البوابة على فيلم قصير يوضح المراحل التي يمر بها الطالب عند اختيار التخصص وما هي الصعاب التي تواجهه وكيف يمكن أن يتغلب عليها، إضافةً إلى تخصصات الجامعات الأردنية الرسمية والخاصة الحاصلة على اعتمادات إقليمية وعالمية، ويمكن الدخول إلى هذه البوابة من خلال الرابط التالي (http://admhec.gov.jo/mjr2017/)