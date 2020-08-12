الغاء زيارة اكار.. الرئاسة العراقيّة تندد بالاستهداف التركي الغادر لأربيل الدي اودى بحياة 3 عسكريين
أهم العناوين
جرينتش+2 09:14
القرار السّياسيّ الوطنيّ المستقلّ.. والنّزاع المجتمعيّ العالميّ المعاصر حوله

أترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني