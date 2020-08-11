طقس معتدل في اغلب المناطق اليوم، وارتفاع الحرارة غدا وبعده

تبقى درجات الحرارة اليوم الثلاثاء أقل من معدلاتها بقليل، وتكون الاجواء صيفية معتدلة الحرارة في أغلب مناطق المملكة وحارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة خصوصا في شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وبحسب تقرير دائرة الارصاد الجوية، يطرأ يوم غد الأربعاء، ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتعود حول معدلها العام، وتكون الأجواء صيفية عادية في المرتفعات الجبلية والسهول وحارة نسبياً الى حارة في باقي المناطق، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

ويطرأ يوم الخميس ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة، وتكون الأجواء صيفية عادية في المرتفعات الجبلية والسهول وحارة نسبياً الى حارة في باقي مناطق المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 31 – 19 درجة مئوية، وفي المرتفعات الشمالية 27 – 16، وفي مرتفعات الشراة 28 – 15، وفي مناطق البادية 34 – 19، وفي مناطق السهول 30 – 18، وفي الاغوار الشمالية 37 – 24، وفي الأغوار الجنوبية 41 – 27 ، وفي البحر الميت 40 – 26، وفي خليج العقبة 42 – 27 درجة مئوية.

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