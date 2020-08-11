ديانا كرزون توجه رسالة لـ محمد عساف بمناسبة زواجه

وجّهت الفنانة الأردنية ​ديانا كرزون​ التهنئة للفنان الفلسطيني ​محمد عساف ​بعد انتشار خبر زواجه.

ونشرت ديانا صورة له على صفحتها الخاصة على احد مواقع التواصل الاجتماعي، وعلّقت عليها قائلة: “محمد يا عريس الف الف مبروك الله يتمم لكم على خير يارب وتتهنوا ويبعد عنكم عيون الناس خبر مفرح جدا كل التوفيق”.

وقد لاقى هذا المنشور اعجاب عدد كبير من المتابعين الذين بدورهم قدّموا ايضا التهاني لمحمد عساف.

الجدير ذكره ان العروس تحمل الجنسية الفلسطينية، وتُدعى ريم عودة وهي من خارج الوسط الفني.

https://twitter.com/iamdianakarazon/status/1292755425499152390/photo/1