تسريع اعادة الاردنيين ودعم المعوزين منهم، بعد الكشف عن معاناة 50 ألفا يواجهون ظروفاً إنسانية صعبة بدولة الامارات
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جرينتش+2 01:39
تسريع اعادة الاردنيين ودعم المعوزين منهم، بعد الكشف عن معاناة 50 ألفا يواجهون ظروفاً إنسانية صعبة بدولة الامارات

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