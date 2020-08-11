تسريع اعادة الاردنيين ودعم المعوزين منهم، بعد الكشف عن معاناة 50 ألفا يواجهون ظروفاً إنسانية صعبة بدولة الامارات
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جرينتش+2 01:39
القوات المسلحة تحبط محاولة تسلل وتهريب مخدرات من سوريا

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