نستفسر عن اللقاح الروسي.. جابر يعلن اليوم الثلاثاء تسجيل 15 إصابة بالكورونا 13 منها محلية ليصبح العدد الكلي 1283
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جرينتش+2 08:19
العقل الأمريكي يفكر بصوت عالٍ حول الانسحاب العسكري من الشرق الأوسط

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