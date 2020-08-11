الرئيس الأمريكي يقطع مؤتمره الصحفي فجأة ويغادر القاعة مذعوراً بعد إطلاق نار على البيت الأبيض/ فيديو

غادر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مساء امس الاثنين، بشكل مفاجئ مؤتمر صحفي في البيت الأبيض، حول فاجعة فيروس كورونا المستجد، طلب من أجهزة الأمن.

وأظهرت لقطات مصورة طلب الخدمة السرية إخراج ترامب من قاعة المؤتمر الصحفي بالبيت الأبيض.

وفي الفيديو يظهر الرئيس الأمريكي يغادر قاعة المؤتمر الصحفي مسرعا مع ضابط الخدمة السرية للبيت الأبيض.

وقالت وسائل إعلام أمريكية، إنه هناك إطلاق نار على البيت الأبيض.

ونقلت شبكة “سي إن إن”، أن البيت الأبيض تم إغلاقه فور إطلاق النار.

فيما قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إنه كان هناك إطلاق نار خارج البيت الأبيض، ولكن الأمور تحت السيطرة الآن.