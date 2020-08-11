التلفزيون الاسرائيلي: السلطة الفلسطينية تجدد اتصالاتها مع واشنطن بعد تلقيها تطمينات أمريكية بعدم تنفيذ خطة الضم

زعمت القناة الثانية للتلفزيون الإسرائيلي بأن السلطة الفلسطينية قد جددت اتصالاتها والتنسيق الأمني مع الولايات المتحدة، بعد ان تلقت رام الله تطمينات أمريكية بعدم تنفيذ خطة الضم الإسرائيلية لأجزاء من الضفة الغربية.

وكانت السلطة الفلسطينية قد قطعت اتصالاتها مع الإدارة الامريكية والحكومة الإسرائيلي في وقت سابق من هذا العام، بعد أن أعلنت إسرائيل عن خطط لضم مساحات من الضفة الغربية كجزء من خطة إدارة ترامب للسلام في الشرق الأوسط، المعروفة إعلاميا بـ “صفقة القرن”.

هذا ولم يصدر أي بيان عن السلطة الفلسطينية ينفي او يؤكد هذه الانباء التي جاءت بها القناة التلفزيونية الإسرائيلية التي اعتمدت على مصادرها الخاصة في استقائها.