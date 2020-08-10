وزارة التنمية تلزم الجمعيات الخيرية بمجانية باصات نقل الموتى

قررت وزيرة التنمية الاجتماعية بسمة اسحاقات، اليوم الاثنين، إلزام الجمعيات الخيرية بعدم استخدام باصات نقل الموتى لغير الغايات التي وجدت من أجلها، وتوفير سجل لضبط حركة المركبة، وعدم طلب مقابل على خدمة نقل الموتى تحت أي مسمى.

وقال الناطق الإعلامي في الوزارة أشرف خريس لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) إن القرار جاء على خلفية شكاوى تلقتها الوزارة سابقا عبر وحدة الرقابة الداخلية، عن قيام عدة جمعيات خيرية بتأجير الباصات التابعة لها والمخصصة لنقل الموتى بمبالغ متفاوتة بين 50 إلى 120 دينارًا.

وبين أن الوزارة شكلت سابقا لجنة من قبل كوادر وحدة الرقابة الداخلية للتحقيق في الشكاوى المقدمة، وأوصت اللجنة باتخاذ الإجراءات الإدارية والعقوبات المناسبة بحق الجمعيات الخيرية المخالفة.

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