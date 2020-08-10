اولها قبيلة العكيدات.. القبائل العربية بالجزيرة السورية تنتفض ضد ميليشيا قسد الكردية والاحتلالين الأمريكي والتركي
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جرينتش+2 02:09
لمعاقبة كلّ منشأة لا يلتزم موظفوها او مرتادوها بارتداء الكمّامات.. تفعيل أمر الدفاع 11 اعتبارا من يوم السبت المقبل

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