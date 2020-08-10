خلايجة الفساد والافساد.. ملك اسباتيا ارتشى من السعودية، وعندما هرب من بلاده التجأ لدولة لامارت/فيديو

وزارة الصحة تعلن اليوم الاحد شفاء 9 حالات، وتسجيل 6 إصابات جديدة بالكورونا 5 منها محلية ليصبح العدد الكلي بالاردن 1252
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