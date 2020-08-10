اعادة 73 محجوراً حاولوا الهرب.. جابر يعلن اليوم الاثنين تسجيل 16 إصابة بالكورونا 14 منها محلية ليصبح العدد الكلي 1268
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بعدما اكتشف ان الفساد اقوى من الدولة.. رئيس الوزراء اللبناني يقدم استقالة حكومته، والرئيس عون يكلفه بتصريف الاعمال

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