القبض بسرعة قياسية على قاتل أحد الأشخاص في الزرقاء

ألقت الأجهزة الأمنية، مساء امس الأحد، القبض على المشتبه الرئيسي في قضية القتل التي وقعت في محافظة الزرقاء في وقت سابق من صباح امس.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام في بيان، إن التحقيقات في قضية القتل التي وقعت في محافظة الزرقاء صباح امس، مكنت المحققين من إلقاء القبض على المشتبه الرئيسي في القضية، وثلاثة آخرين كانوا برفقته وقت ارتكاب الجريمة.

وأضاف أنه بالتحقيق مع المشتبه به الرئيسي، اعترف بقيامه وآخرين وعلى اثر خلافات شخصية سابقة، بالتوجه لمكان تواجد المغدور وإطلاق عيارات نارية باتجاهه وطعنه بواسطة أداة حادة في منطقة القدم ولاذوا بالفرار بعد ذلك، موضحاً أنه تم ضُبط الأداة الحادة المستخدمة وسلاح ناري كان بحوزة المقبوض عليهم وما زالت التحقيقات جارية.

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