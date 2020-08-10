الأمن يلقي القبض على لصين ويعيد المسروقات لاصحابها

ألقت كوادر مرتبات إدارة البحث الجنائي على لصين سرقا أموالا من منزلين في عمان وأعادت المسروقات لأصحابها، بحسب بيان لمديرية الأمن العام اليوم الأحد.

وقال الناطق الإعلامي باسم المديرية في بيان إن العاملين في شعبة بحث جنائي العاصمة تعاملوا خلال الأيام الماضية مع قضيتي سرقة لمنزلين في العاصمة بعد أن تقدم مالكا المنزلين بشكوى تفيد بسرقة مبلغ 36 ألف دينار ومصاغات ذهبية بقيمة 10 آلاف دينار من المنزل الأول، وسرقة مبلغ 42 ألف دينار من المنزل الثاني.

وأضاف، ان التحقيقات قادت الى الكشف عن هوية الجناة، والقي القبض على سارق المنزل الأول وضبط بحوزته معظم المبلغ المسروق وجزء كبير من المصاغات الذهبية، فيما القي القبض على الجاني في القضية الثانية وضبط بحوزته 20 ألف دينار.

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