اعادة 73 محجوراً حاولوا الهرب.. جابر يعلن اليوم الاثنين تسجيل 16 إصابة بالكورونا 14 منها محلية ليصبح العدد الكلي 1268
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اعادة 73 محجوراً حاولوا الهرب.. جابر يعلن اليوم الاثنين تسجيل 16 إصابة بالكورونا 14 منها محلية ليصبح العدد الكلي 1268

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