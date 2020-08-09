استشهاد مجند وإصابة أكثر من 70 عنصرا أمنيا خلال اشتباكات مع محتجين في بيروت يطالبون باستقالة الحكومة/ فيديو
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جرينتش+2 10:58
مقتل جندي تركي ومسلحين كرديين في اشتباك شمالي العراق

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