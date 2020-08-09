مجموعة مطار الملكة علياء جاهزة لاستئناف حركة الطيران

أكد الرئيس التنفيذي لمجموعة مطار الملكة علياء الدولي نيكولا كلود، عدم وجود أي مشكلات مالية تمنع المجموعة من استئناف عملياتها من جديد، موضحا أن “توقُف حركة الطيران التجاري منذ شهر آذار/ مارس الماضي في مطار الملكة علياء الدولي بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد له تأثير مالي كبير على المجموعة”.

وأضاف لـقناة “المملكة” “كفكرة عامة عن التأثير، العام الماضي استقبلنا 8.9 مليون مسافر، وهذا العام سنستقبل مليوني مسافر في أفضل الأحوال في المطار، وإذا فهمنا جميعًا الهدف الرئيسي، وهو حماية الأردن من الفيروس، فإنه من المهم أيضا أن نحدد الإجراءات التي يجدر بنا تطبيقها من أجل استقبال الرحلات بشكل آمن، ونحن ملتزمون بالكامل بتطبيق هذه الإجراءات”.

وتابع “نحن جاهزون وبفعالية لعودة حركة الطيران الدولي في المطار، وبالطبع، علينا الحصول على الموافقات اللازمة، وهناك حاجة لقرارات رسمية من الحكومة لاستئناف العمليات، لكننا عملنا مع جميع الجهات المعنية للتجهيز والاستعداد لاستئناف الرحلات الجوية الدولية”.

“قمنا بتطبيق التعليمات الوطنية التي حددتها هيئة تنظيم الطيران المدني، وأيضًا متماشون مع جميع الإجراءات والتوصيات الدولية الصادرة عن المنظمات العالمية مثل الاتحاد الدولي للنقل الجوي، ومجلس المطارات الدولي، ويمكنكم ملاحظة ذلك في مبنى المسافرين” أضاف كلود.

وأشار إلى أن “المجموعة وضعت إشارات جديدة للحفاظ على التباعد الجسدي، وحواجز على (الكاونترات) لحماية الموظفين والمسافرين، وعززت التعاون مع وزارة الصحة، حيث إنه تم تجهيز مختبر في المطار لإجراء فحوصات PCR للمسافرين القادمين”.

وأكد أن “جميع الجهات المعنية في المطار جاهزة تمامًا، وتنتظر فقط الموافقات النهائية”، مضيفا: “أعتقد بأن خطوة إعادة الطيران الخارجي التي كانت مقررة في الخامس من آب/ أغسطس مع الدول الخضراء كانت خطوة إيجابية؛ لأنها كادت لتكون بمثابة تقييم لهذه الإجراءات وكيفية عملها، لكننا على أتم الاستعداد وفي انتظار القرار الرسمي لاستئناف العمليات”.

“هناك مجموعة كبيرة من الموظفين والموظفات الذين يعملون في المطار، ولدينا أكثر من 20.000 موظف وموظفة يعملون بشكل مباشر وغير مباشر في المطار”، بحسب كلود، موضحا أن “تأثير مشروع المطار مهم جدًا ليس فقط بالنسبة لنا في مجموعة المطار الدولي، بل أيضًا بالنسبة لجميع الشركات والجهات المعنية العاملة في المطار”.

وأضاف أن “المطلوب اليوم في نهاية المطاف هو وضوح الرؤية حول موعد استئناف الرحلات الجوية وفقًا للإجراءات المطلوبة لضمان حماية الأردن”.

وعن موعد إعادة فتح المطار، قال: “لم يتم إعلامنا بتاريخ محدد بعد لاستئناف العمليات، وهذا القرار يجب أن يصدر بالطبع من الحكومة، ولكن ما أود تأكيده هنا، هو ما ذكره وزير النقل سابقًا، من أن المطار كان ولا يزال مفتوحًا لتشغيل رحلات معينة، كرحلات الإجلاء والشحن، ومنذ منتصف حزيران/ يونيو للرحلات الداخلية التي شكّلت نجاحًا جيدًا، حيث نستقبل عددًا كبيرًا من المسافرين، لذا، لم يتم إغلاق المطار بالكامل”.

وأوضح كلود أن “جميع العاملين في مجموعة المطار الدولي والجهات المعنية يعملون طوال الأشهر الماضية؛ لضمان جاهزية المطار لإعادة التشغيل الكامل، ولكننا الآن في انتظار قرار الحكومة وجميع الجهات المعنية للسماح بإعادة استئناف الرحلات الجوية الدولية. نتطلع جميعنا لإعادة تشغيل الرحلات الجوية الدولية، ونأمل بالطبع أن يكون القرار في أقرب وقت ممكن، وبما يتوافق مع الإجراءات المطلوبة لحماية المملكة من الفيروس”.