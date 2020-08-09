مؤامرة حريق مرفأ بيروت الصهيونية

وزارة الصحة تعلن اليوم السبت تسجيل 9 إصابات بالكورونا 4 منها محلية ليصبح العدد الكلي بالاردن 1246.. ولا حالات شفاء
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