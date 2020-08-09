خشية غرق السفينة اللبنانية .. استقالة وزيرة الإعلام ونائب سادس

أعلنت وزيرة الإعلام اللبنانية، منال عبد الصمد، اليوم الأحد، استقالتها من حكومة حسان دياب.

وقالت الوزيرة في بيان: “أعتذر من اللبنانيين الذين لم نتمكن من تلبية طموحاتهم، التغيير بقي بعيد المنال وبما أن الواقع لم يطابق الطموح وبعد هول كارثة بيروت أتقدم باستقالتي من الحكومة”.

كما أعلن النائب نعمة افرام، اليوم ايضا، استقالته من البرلمان اللبناني، وهو سادس نائب يعلن استقالته منذ وقوع انفجار مرفأ بيروت.

فقد استقال 5 نواب من البرلمان حتى الآن، هم عضو “اللقاء الديمقراطي” النائب مروان حمادة، نواب كتلة حزب “الكتائب” سامي الجميل، نديم الجميل والياس حنكش، والنائبة بولا يعقوبيان.

وكان رئيس الحكومة قال أمس في كلمة متزامنة مع احتجاجات شعبية، إنه سيطرح الاثنين على مجلس الوزراء إجراء انتخابات نيابية مبكرة، مشددا على أنه لا يمكن أن يخرج لبنان من أزمته البنيوية إلا بإجراء انتخابات نيابية مبكرة لإنتاج طبقة سياسية جديدة.

وقال: “أنا مستعد لتحمل المسؤولية لشهرين كي يتفقوا على حل الأزمة”.