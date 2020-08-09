فيديو مرعب.. هكذا طارت زوجة السفير الهولندي بانفجار بيروت

وثقت كاميرات المراقبة لحظة “عنيفة جداً” لإصابة زوجة السفير الهولندي بانفجار بيروت، والتي أُعلن عن وفاتها متأثرةً بجروحها أمس السبت .

ويُظهر الفيديو كيف قذفت قوة الانفجار الهائل زوجة السفير من الغرفة التي كانت تتواجد فيها واصطدمت في “درابزين” خارج الغرفة بشكل عنيف.

ووفقا لمصادر ذات صلة فإن السيدة “هيدفيغ فالتمانز-موليير” البالغة من العمر 55 عاما، تعمل في مكتب وزارة الخارجية الهولندي، مع زوجها السفير، يان فالتمانز.

وقد تسبب الانفجار الذي وقع الثلاثاء الماضي في إلحاق أضرار جسيمة بالسفارة الهولندية، وإصابة 4 أشخاص آخرين على صلة بالسفارة.