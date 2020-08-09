طقس صيفي معتدل الحرارة في اغلب المناطق اليوم وغدا

تكون الأجواء، اليوم الأحد، صيفية معتدلة الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول و حارة في باقي مناطق المملكة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة خاصة في شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة تثير الغبار في مناطق البادية.

وبحسب تقرير دائرة الارصاد الجوية، تبقى الاجواء خلال اليومين المقبلين، صيفية معتدلة الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول وحارة نسبياً الى حارة في باقي مناطق المملكة، مع تواجد الغيوم على ارتفاعات منخفضة خاصة في شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً بعد الظهر.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 31 – 20 درجة مئوية، وفي المرتفعات الشمالية 27 – 15، وفي مرتفعات الشراة 28 – 15، وفي مناطق البادية 35 – 20، وفي مناطق السهول 30 – 19، وفي الاغوار الشمالية 38 – 24، وفي الأغوار الجنوبية 40 – 26 وفي البحر الميت 39 – 27، وفي خليج العقبة 40 – 26 درجة مئوية.

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