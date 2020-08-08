ارتفاع عدد ضحايا انفجار بيروت إلى 158 شهيداً وأكثر من 6 آلاف جريح..والجيش اللبناني يشدد على ضرورة سلمية التعبير/ فيديو

أفادت وزارة الصحة اللبنانية بارتفاع عدد ضحايا انفجار مرفأ بيروت إلى 158 قتيلا وإصابة أكثر من 6 آلاف شخص.

وكشفت الاتصالات الواردة إلى الرقم الساخن للوزارة أن العدد المتبقي للمفقودين يبلغ 21 مفقودا.

ومن جانبة،أصدر الجيش اللبناني، اليوم السبت، بيانا دعا فيه المواطنين للالتزام بسلمية التعبير والابتعاد عن قطع الطرق، مؤكدا على تفهمه لصعوبة الأوضاع الذي يمر بها لبنان.

وقال الجيش اللبناني في بيانه، “تعرب قيادة الجيش عن تفهمها لعمق الوجع والألم الذي يعتمر قلوب اللبنانيين وتفهمها لصعوبة الأوضاع الذي يمر بها وطننا”.

وتابع البيان “وتذكّر المحتجين بوجوب الالتزام بسلمية التعبير والابتعاد عن قطع الطرق والتعدي على الأملاك العامة والخاصة”.

وختم البيان بأن “للجيش شهداء جراء الانفجار الذي حصل في المرفأ”.

قد تظاهرة عصر اليوم في العاصمة اللبنانية، تعبيرا عن الغضب من المسؤولين عقب انفجار في مرفأ بيروت أسفر عن مقتل أكثر من 150 شخصا وجرح الآلاف.

ولفتت قناة “mtv” اللبنانية إلى وقوع مواجهات مباشرة بين المتظاهرين والقوى الأمنية بعد إزالة الأسلاك الشائكة في وسط بيروت.

وعلق المحتجون في وسط بيروت عددا من المشانق، كتعبير عن ضرورة معاقبة من يتحملون مسؤولية انفجار مرفأ بيروت.

وفي وقت سابق اليوم، أطلقت قوات الأمن بلبنان، الغاز المسيل للدموع على متظاهرين حاولوا عبور حاجز للوصول إلى مبنى البرلمان بوسط بيروت.

وأفادت “الوكالة الوطنية للاعلام” بأن المحتجين بدأوا برمي الحجارة باتجاه مجلس النواب وتحطيم زجاج الرافعة التي كانت تحمل بعض الجدران لتدعيم المدخل.

وتشهد العاصمة اللبنانية بيروت في الأونة الأخيرة مظاهرات احتجاجا على السلطة السياسية الحاكمة وتردي الأوضاع الاقتصادية في البلاد بشكل غير مسبوق، إضافة الى مطلب نزع “السلاح غير الشرعي” وإجراء إنتخابات نيابية مبكرة.

وسط بيروت في هذه الأثناء pic.twitter.com/esJRUy4vkT — Al-Hadeel- الهديل #الكمامة_بتحمي (@AlHadeelMag) August 8, 2020



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