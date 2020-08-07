كبار الفنانين السوريين يتضامنون بحرارة اخوية مع الشعب اللبناني

حفلت حسابات الفنانين السوريين على مواقع التواصل الاجتماعي باصدق عبارات التضامن الاخوي مع الشعب اللبناني عامة وأهالي بيروت خاصة.

وقد عبر عدد كبير عن حزنهم لهذا المصاب، ووقفوهم إلى جانب هذا البلد الشقيق، مع نشر الإعلام اللبنانية والسورية إلى جانب بعضهما البعض، إضافة إلى نشر صور أرزة لبنان والشموع وأغاني فيروز وقلوب الحب والصلوات.

وكتب عابد فهد «لبنان اليوم، يبحث عن القلوب الكبيرة وعقول الحكمة، ويسأل أصحاب العزيمة ما الذي حدث؟ المصاب كبير والدمار شامل».

أما سلاف فواخرجي فكتبت «الله يحمي لبنان وشعب لبنان».فيما قال أيمن زيدان «بيروت يا فراشة القلب. كما أنت دائماً. ستهزمين الحرائق والرماد. كم يوجعني مصابك.»

وكتب تيم حسن «الله يرحم الضحايا ويشفي الجرحى ويحميك يا لبنان».وكتبت شكران مرتجى «بيروت بحبك قد البحر ووسع السما. بيروت الحياة، الفرح، الرفقة الحلوين، الأضوية، البحر الجبل، الذكريات الحلوة بكل شارع، وبكل زاوية، وبكل طريق، وبكل بيت من بيوت رفقاتي، بيروت قلب بينبض بالحياة ما بيوقف أبدا وما بيموت من قلبي سلام لبيروت».

باسم ياخور قال الله يحمي لبنان وأهل لبنان، الله يحمل كل بلادنا، حرام اللي عم يصير».

وأعربت ديمة بياعة عن محبتها قائلة «قلبنا وروحنا معكن الله يشفي الجرحى والله يرحم الشهداء والله يصبركن ويحميكن».

وقالت أصالة «كمّ هي صبورة ومؤمنة. بالله الّذي وعد باليُسر بعد العسر. وليس هناك عُسراً مثل هذا اليوم. فيا ربّ بقدّر محنتك فَرَجَكّ. بحقّ هذا الصّباح إشفها. فجروحها كَثُرَت. وقلّبها انفطر. عافها وانثر عليها الّبَرَد لتهدأ. يا ربّي أنت ربّ المعجزات وتفعل ما تشاء. فلتكنّ مشيئتك لطفاً بها. بيروت روح الحياة وسرّ الفرح. تبكي ألمّ تصرخ يأسّ. يا ربّ لطفك. ياربّ رحمتك».

أما قيس الشيخ نجيب فكتب «من قلبي سلام لبيروت، الله يحمي لبنان ويرح اللي راحوا بهالانفجار الرهيب ويشفي الجرحى.

نسرين طافش قالت «الله يحمي بيروت ويحمي لبنان الحبيب من كل مكروه.

وقالت سلافة معمار «صدمة كبيرة ما حصل، لا نستحق هذا الكم الكبير من الدمار والعنف، يا رب احم لبنان واحم أهلها».

صباح الجزائري عبرت عن ارتباطها روحيا ببيرةت قائلة «بيروت وطني وبيتي وأهلي.. بيروت القلب مات، قومي من تحت الردم».

رويدا عطية عبر ت عن حبها قائلة «اللهم لا نسألك رد القضاء إنما نسألك اللطف فيه، والحمد الله نحنا بخير وشكراً لكل حدا اتصل ليطمن عنا، الله يعين العالم اللي تأذت بيوتها والله يشفي الجرحى، والله يتلطف بهالبلد شو بدو يحمل لبنان كمان ليحمل يارب لطفك يارب».

هبة نور تغنت بحبها لبيروت «لبنان يا قطعة من سما الله يحميكي، تعبنا كتير بدنا نعيش بسلام، الحمد لله على سلامة الجميع والله يشفي الجرحى ويرحم اللي استشهدوا، الله يحمي سوريا ولبنان وهالشعبين اللي عنجد ما بيستاهلوا اللي عم يصير».

محمد خير الجراح قال «سلام لبيروت، الأهل والأصدقاء والحبايب في لبنان، مصابكم مصابنا.. كونوا بخير».

أما سلمى المصري فكتبت «يا نار كوني برداً وسلاماً على بيروت وأهلها، الله يرحم الشهداء ويشفي الجرحى والمصابين، قلبنا معكم.

وقالت عبير شمس الدين «سلامتك يا بلد الحياة.. لنصلي من أجل لبنان».

وفاء موصللي بدورها كتبت «الله يتولانا ويتولاهم برحمته، مصابنا واحد في الضراء، اللهم ارحمنا جميعاً وأزح عنا هذه الغمامة السوداء».

ودعت سوزان نجم الدين للبنان بأن يحميه الله.

وقال مصطفى الخاني «من قلبي سلام لبيروت».

وترحمت مها المصري على الشهداء وقالت «ربي يشفي الجرحى ويثبتك يا بيروت».

صفاء سلطان كتبت «لبنان يا حبيبتي سلامة قلبك من الوجع، الله يحميكِ ويحمي أهلنا في لبنان الغالي.

وكتب سيف الدين سبيعي« من قلبي سلام لبيروت.»

أما ميسون أبو أسعدفتضرعت لله أن احفظ لبنان وأهل لبنان.

وقالت كندا حنا« يارب تحمي لبنان وشعبها، شي بيوجع القلب وما بيعرف وين رايحين.

وكتبت سحر فوزي «الله يحمي لبنان وأهل لبنان، قلوبنا معكم».

المخرجة رشا شربتجي قالت «سلامتك يا بيروت.. الله يحمي لبنان وشعب لبنان».

ليليا الأطرش بدورها قالت لبنان بلدي التاني، عشت فيه بين أهلي وأصدقائي ورفقاتي قلبي معكم، الله يرحم كل الضحايا ويحميكن ويحمي هالبلد».

وكتبت شهد برمدا «لبنان الحياة والجمال، هالبلد اللي رب العالمين حط فيه وبشعبه سر عظيم، كل وقع بيوقف وكل ما قتلوه بيولد من روح عظيمة ما بتعرف الاستسلام والضعف والذل، وما كذبوا لما سموه طير الفينيق اللي بيخلق من رماده من جديد».

تولاي هارون كتبت «بيروت قلبنا معك، الله يحمي الجميع والشفاء العاجل للجرحى يارب».

وقالت مديحة كنيفاتي «الله يحمي لبنان».

وقال مهيار خضور «سلامتك يا ميناء القلب يا بيروت».

ووضعت قمر خلف لبنان في القلب «الله يحمي الجميع».

وتمنت ريم عبد العزيز السلام لبيروت «لبنان الحبيب سلامتك».

فيما قالت جيهان عبد العظيم «قلوبنا معكم أخوتنا وأهلنا في بيروت، الله يحميكم، شدة وبتنزول».

زكتبت ديمة الجندي «برداً وسلاماً يا بيروت، انكسر قلبنا».

وختم قصي خولي بالقول «إلى متى هذا الألم؟ إلى متى هذا القهر؟ قلوبنا الك يا بيروت».

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