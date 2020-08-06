وزارة الصحة تعلن اليوم الخميس شفاء 11 حالة، وتسجيل إصابة واحدة بالكورونا غير محلية ليصبح العدد الكلي بالاردن 1232
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جرينتش+2 09:18
وزارة الصحة تعلن اليوم الخميس شفاء 11 حالة، وتسجيل إصابة واحدة بالكورونا غير محلية ليصبح العدد الكلي بالاردن 1232

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