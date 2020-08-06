كذب المنجمون ولو صدقوا.. مقطفات بالفيديو من توقعات ميشيل حايك وليلى عبد اللطيف حول انفجار مرفأ بيروت



أعادت الإعلامية الكويتية فجر السعيد نشر مقاطع من مقابلات أُجريت في وقت سابق مع المنجمين اللبنانيين ميشال حايك وليلى عبد اللطيف اللذين يطرحان توقعاتهما سنوياً بشأن أحداث يمكن أن يشهدها العالم.

وفي المقطع الخاص به قال ميشال حايك: “جمر تحت الرماد في مرفأ بيروت”. أما ليلى عبد اللطيف فذكرت خلال استضافتها في حلقة من برنامج “أنا هيك” الذي يقدّمه الإعلامي اللبناني نيشان دير هاروتيونيان على شاشة قناة “الجديد” اللبنانية احتمال حدوث ضربة اسرائيلية للبنان، وهو السيناريو الذي يعتقد بعض اللبنانيين أنه تم تنفيذه وأدى إلى حدوث الانفجار الكبير.

ورداً على سؤال عن الشرارة الأولى، أضافت أنها قد تنطلق من بيروت. وتعليقاً كتبت السعيد: “قالت ليلى عبد اللطيف ومحدّ صدّقها. قالت إسرائيل بتضرب لبنان مع نيشان”.

ويشار إلى أن الانفجار أحدث ضجة كبيرة على مستوى العالم، واعتبر بعض الخبراء أنه الأكثر شدةً وقوةً بعد انفجار هيروشيما التاريخي الشهير.