بعد انفجار بيروت.. مخاوف إسرائيلية على مصير حيفا لانها تضم مصانع البتروكيمائيات وتتكدس ذات المواد الخطرة في مينائها
أهم العناوين
جرينتش+2 09:19
صيّف يا صيف.. أجواء صيفية عادية تسود مناطق المملكة اليوم

أترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني