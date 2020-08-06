سلامًا لبيروت

بيروت تحترقُ وتنزفُ

ويغيبُ عَنها الورد

والحُبّ

والضوء

فآه يا وجعي وألمِي

أبكيكِ أيّتُها الجريحةَ/

الذبيحة/ الممزقة/

والحزينة

أنتِ خيمتنا ونجمتنا

يا غابة الأرز

وجنة السحر والجمال

على الأرضِ

يا بلد الشعر والفن

والغناء والأدب

والحُبّ الأبيض

والخبز الأبيض

يا عروسة الشرق

وزهرة المدائن

والبحر

ومدينة الأحلام

والقمر

يا موال الحزن

ووطن المشردين

والمنفيين

والفقراء

جراحكِ يا بيروت التي تلعقين

كلها ملح وليمون

وشَعْرك كله أرز وزيتون

وماؤك العذب كله ورود

وأزهار ربيعية

آه وألف أه يا بيروت

الحزنُ يزلزل أعماقنا

ويتوغلُ

والقلبُ من مشاهدِ الموت ِ

وصور الدمار يتوجعُ

ويكاد يتقطع وينشطر

والوجد يشعلنا وأنتِ تغزلين

جراحكِ لهبا

فصبرًا يا بيروت

كوني كما عرفناكِ دومًا

قوية في مواجهة الموت

والأعاصير

و يا نار كوني بردًا

وسلامًا على أهلِها

مشاركة 0 مشاركة مشاركة