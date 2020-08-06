في حصيلة مؤقتة.. الصحة اللبنانية تعلن ارتفاع عدد ضحايا انفجار بيروت إلى 137 قتيلاً و 5 آلاف جريح بينهم امريكان وفرنسيون
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جرينتش+2 03:06
استباقاً لاي تحقيق بانفجار بيروت.. جوقة العملاء تتوجه باصابع الاتهام نحو حزب الله

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