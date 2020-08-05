مصدر في النيابة العامة: احالة قضايا أعضاء مجلس نقابة المعلمين لمحكمة بداية عمان، ولم يتم إخلاء سبيلهم



عمان 5 آب (بترا)- أكد مصدر في النيابة العامة أن لا صحة للأنباء المتداولة في بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن إخلاء سبيل أعضاء مجلس نقابة المعلمين الموقوفة أعمالها.

وأضاف المصدر أن النيابة العامة، وبعد أن أنهت التحقيق بالقضايا المتعلقة بنقابة المعلمين، قامت اليوم الأربعاء بإحالتها إلى محكمة بداية عمّان صاحبة الصلاحية والاختصاص في محاكمة المشتكى عليهم عن الجرائم المسندة إليهم.

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