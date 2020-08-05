اسماء المشمولين بالتشكيلات الادارية في وزارة التربية والتعليم

قرر وزير التربية والتعليم الدكتور تيسير النعيمي اجراء عدد من التشكيلات الادارية في الوزارة، اعتبارا من اليوم الاربعاء.

وقد شملت هذه التشكيلات تعيين عبدالله علي حسن الدريدي، والدكتور توفيق عبدالله بخيت المراعية، وشوکت محمد جبرائيل المرازقة، ونضال عبدالحميد صالح المجالي، والدكتور باسم يوسف احمد عضيبات مستشارين في مركز الوزارة. كما شملت التشكيلات تعيين رسمي مرعي عيسى حدرب مديرا لمديرية التربية والتعليم للواء القويسمة/ محافظة العاصمة، والدكتور محمد فالح مسلم الجبور مديرا لمديرية التربية والتعليم للواء وادي السير/ محافظة العاصمة، وهارون محمد الأحمد الرحاحلة مديرا لمديرية التربية والتعليم لمنطقة السلط، والدكتور محمد حمدان سليمان الهرش مديرا لمديرية التربية والتعليم للواء قصبة المفرق، وسامي عايد کساب الشديفات مديرا لمديرية التربية والتعليم لمحافظة عجلون.

وشملت التشكيلات ايضا تكليف أسامة عايد كساب شديفات مديرا لمديرية التربية والتعليم للواء الموقر، وفادي ابراهيم محمد الجزازي مديرا لمديرية التربية والتعليم للواء عين الباشا، والدكتور معن سرور محمد الشناق مديرا لمديرية التربية والتعليم للواء الكورة، والدكتور حسن علي حسين ملاك مديرا لمديرية التربية والتعليم للواء البادية الشمالية الغربية، والدكتورة سمية محمد عبدالرحمن البرديني مديرا لمديرية التربية والتعليم لمنطقة البادية الجنوبية، وسامي حسن جمعه الوحش مديرا لمديرية التربية والتعليم للواء دير علا.

كما شملت تكليف الدكتور عبد الحي سلام عبد المهدي القرالة مديرا لمديرية التربية والتعليم لمنطقة الكرك، ومي احمد حشمان الرهايفة مديرا لمديرية التربية والتعليم للواء المزار الجنوبي، والدكتور علي حسين علي المزاودة مديرا لمديرية التربية والتعليم للواءي الطيبة والوسطية / محافظة اربد.

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