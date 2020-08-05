بعد انفجار بيروت.. مخاوف إسرائيلية على مصير حيفا لانها تضم مصانع البتروكيمائيات وتتكدس ذات المواد الخطرة في مينائها
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جرينتش+2 09:18
ارتفاع ضحايا انفجار بيروت إلى 135 شهيدا و5000 جريح.. وضع مسؤولي الموانئ قيد الاعتقال المنزلي

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