اجواء صيفية عادية في اغلب مناطق المملكة اليوم

100 شهيد و2500 جريح ضحايا "فيروس الاهمال" الذي حصد من ارواح اللبنانيين بانفجار مرفأ بيروت اكثر من فيروس كورونا/ فيديو
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