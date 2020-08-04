وزارة الصحة تعلن اليوم الثلاثاء شفاء 24 حالة، مقابل تسجيل 6 إصابات بالكورونا غير محلية ليصبح العدد الكلي بالاردن 1224

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء في إيجاز يومي حول وباء كورونا، عن تسجيل (6) إصابات جميعها غير محلية.

وأوضحت الوزارة في الايجاز، أنّ هذه الاصابات قد توزعت كالتالي: (3) لقادمين من الخارج ممن يقيمون في فنادق الحجر (2 من السعودية، و1 من العراق). بالإضافة إلى (3) حالات لسائقي شاحنات أردنيين، وبذلك فقد ارتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 1224 حالة.

كما سُجلت أيضاً، (24) حالة شفاء لهذا اليوم، منها (18) في مستشفى الأمير حمزة، و(6) في المنطقة الخاصة بعزل المصابين في البحر الميت.

وأجري اليوم (4781) فحصاً مخبرياً، ما رفع عدد التي أجريت إلى (616656) فحصاً.

وقد اشارت الوزارة إلى أنه تقرر إرجاء الرحلات الجوية المنتظمة من وإلى الوجهات والدول الخضراء، بناءً على توصية اللجنة الوطنية للأوبئة، وذلك في ظل استقرار الحالة الوبائية عالمياً، والتسارع الكبير في أعداد الإصابات.

كما أكّد الإيجاز بأنّ المطارات الأردنية ستبقى مفتوحة لاستقبال المواطنين، ومغادرة الأردنيين وغير الأردنيين، وستتم زيادة عدد رحلات الأردنيين من الخارج من مختلف الوجهات.

وبالنسبة للأردنيين، فسيخضون إلى حجر مؤسسي لمدّة أسبوع بعد إجراء فحص PCR يؤكد عدم إصابتهم عند وصولهم إلى المملكة.