مصدر حكومي: إصابة 7 رجال أمن بحجارة محتجين بمرج الكرك



عمان 4 آب (بترا)- قال مصدر حكومي إن سبعة من رجال الأمن العام تعرضوا لإصابات متوسطة، إثر إلقاء الحجارة عليهم من محتجين في محافظة الكرك مساء اليوم الثلاثاء.

وبيّن المصدر أن قوة أمنية كانت متواجدة في منطقة المرج في محافظة الكرك لتفريق تجمع لمحتجين حاولوا تعطيل المرافق العامة وخالفوا تعليمات الصحة العامة وتسببوا بإغلاق الشوارع، موضحا أنه وعلى إثر قيام المحتجين بإلقاء الحجارة بكثافة هددت حياة وسلامة عناصر القوة الأمنية، ما اضطرهم لاستخدام الغاز المسيل للدموع لتفريق الاعتصام غير السلمي.

وكانت قد نُظمت في محافظة الكرك مساء اليوم مسيرة احتجاجية طالبت بالإفراج عن الموقوفين من أعضاء مجلس نقابة المعلمين الموقوفة أعمالها، انتهت بتجمع مخالف لإجراءات السلامة والوقاية الصحية من فيروس كورونا، وتضمنت أساليب احتجاجية غير سلمية.

وكان نائب عام عمّان قرر في 25 تموز الماضي توقيف المشتكى عليهم من أعضاء مجلس النقابة لغايات التحقيق.