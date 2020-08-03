وفقا لوكالة سبوتنك.. الجيش السوري يدمر أضخم مستودعات جبهة النصرة في محيط مدينة بنش بريف إدلب



تداولت وسائل الإعلام السورية نبأ يفيد بأن الطيران الحربي السوري قد دمر أحد أضخم مستودعات الذخيرة التابعة لتنظيم جبهة النصرة الإرهابي في إدلب.

وأشارت وسائل الإعلام بأن هناك سلسلة طويلة من الانفجارات المتتالية التي سمع دويها في مناطق شمال غربي سوريا وصولا إلى مدينة حلب.

وأشارت وكالة “سبوتنيك” الروسية إلى أن الطيران الحربي استهدف بعدة غارات أحد أكبر مستودعات “تحرير الشام” للذخيرة والسلاح، وذلك في محيط مدينة بنش بريف إدلب الشمالي الشرقي، ما أسفر عن تدمير المستودع بشكل كامل.

وقالت الوكالة الروسية:” إن عملية الاستهداف أتت بعد رصد طائرات الاستطلاع أحد المواقع المعادية، والذي تبين أنه يُستخدم من قبل المجموعات المسلحة كمستودع لتخزين الأسلحة والذخيرة، كما لوحظ وجود آليات بجانب المستودع تقوم بعملية النقل والتفريغ”.

الجدير بالذكر أنه قد سُمعت فجر اليوم أصوات انفجارات ضخمة هزّت ريف إدلب الشمالي، ناجمة عن أحد مستودعات الذخيرة والأسلحة التابعة لما تعرف بـ “هيئة تحرير الشام” وهو الاسم الأحدث لتنظيم “جبهة النصرة” المدرجة على قوائم الإرهاب.

الجيش السوري