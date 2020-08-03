في عيد الاضحى.. امرأة تحاول ذبح زوجها بمدينة الرصيفة

قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام، ان بلاغاً ورد إلى مديرية شرطة لواء الرصيفة فجر امس الاحد حول قيام سيدة بطعن زوجها بواسطة اداة حادة .
واضاف، انه تم إسعاف الزوج إلى المستشفى وحالته العامة سيئة، وتم ضبط الزوجة وبوشر التحقيق معها.
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قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام، ان بلاغاً ورد إلى مديرية شرطة لواء الرصيفة فجر امس الاحد حول قيام سيدة بطعن زوجها بواسطة اداة حادة .
واضاف، انه تم إسعاف الزوج إلى المستشفى وحالته العامة سيئة، وتم ضبط الزوجة وبوشر التحقيق معها.
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