بعد غاراته الليلية على غزة والجولان.. "حماس" تعلن ان المقاومة لن تسمح للاحتلال بتصدير ازماته الى المحيط العربي
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جرينتش+2 12:54
في عيد الاضحى.. امرأة تحاول ذبح زوجها بمدينة الرصيفة

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