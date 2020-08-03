وزارة الصحة تعلن اليوم الاثنين شفاء 32 حالة، مقابل تسجيل 5 إصابات بالكورونا غير محلية ليصبح العدد الكلي بالاردن 1218
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بمناسبة مرور 12 عاماً على رحيله.. محمود درويش بوصفه شاعراً وسيماً

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