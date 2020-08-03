بعد غاراته الليلية على غزة والجولان.. "حماس" تعلن ان المقاومة لن تسمح للاحتلال بتصدير ازماته الى المحيط العربي
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جرينتش+2 12:53
بعد غاراته الليلية على غزة والجولان.. “حماس” تعلن ان المقاومة لن تسمح للاحتلال بتصدير ازماته الى المحيط العربي

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