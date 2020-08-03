اليهودي المُقرف.. شركة اسرائيلية تستعد لتربية الجراد وتسويقه كغذاء بشري

جاء في تحقيق لوكالة الصحافة الفرنسية من هضبة الجولان، أن شركة “حَرْغول” (أي “جندب” بالعبرية) تسعى لأن تكون أول شركة في العالم تربي الجراد على نطاق تجاري لتغذية البشر.

واستذكر المدير العام للشركة، درور تامير، أن القديس يوحنا المعمدان كان يتغذى على الجراد والعسل، حسبما ورد في أسفار العهد الجديد.

وفي إشارة إلى احتمال انتقال البشرية إلى أكل الحشرات، رأى البروفيسور رام رايفِن من كلية الزراعة والتغذية والبيئة في الجامعة العبرية، ان الاعتماد على لحم المواشي لن يكون ممكنا بحلول عام 2050 بسبب أضراره البيئية.

ويشار الى أن الجراد هو حشرة من رتبة مستقيمات الاجنحة، وهناك ما يقرب 18,000 نوع من الجندب في العالم، وهي حشرات آكلة للنبات تستطيع القفز إلى 20 مرة أطول من جسمها.

ومعظم أنواع الجراد في العالم صالحة للأكل، وهي من الحشرات ذوات الدم البارد، وعادة ما يجمع خلال الجزء الأكثر برودة من اليوم، أي في الصباح الباكر. وتتغذى الحشرات على الأوراق والأزهار والثمار والبذور وقشور النبات والبراعم.

ووفقا لمعطيات طبية، قد يرتبط استهلاك الجراد بتأثيرات صحية إيجابية، مثل تقليل خطر ظهور بكتيريا مقاومة للمضادات الحيوية، كما أن الجراد -مثل غيره من الحشرات- غني بالبروتين.