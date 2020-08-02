وزير الصحة : مصدر التسمم في مجموعة مطاعم هو مركز توريد اللحوم، والمواد التي يتم تقديمها مع الوجبات

قال وزير الصحة الدكتور سعد جابر، ان نتائج البحث أثبتت ان مصدر التسمم في مجموعة من المطاعم هو توريد اللحوم والمواد التي يتم تقديمها مع الوجبات، حيث تم ضبط 5 اطنان من اللحوم منتهية الصلاحية بالاضافة الى نصف طن بطاطا في المنشأة التابعة لمركز التوريد.

وأضاف الدكتور جابر لوكالة (بترا) اليوم الأحد، انه تم إغلاق 20 منشأة في السلط وصويلح ولواء عين الباشا ومطعم واحد في عمان بصورة احترازية لحين صدور نتائج العينات المخبرية التي تم جمعها.

واوعز الدكتور جابر بتشكيل خلية ازمة تضم امين عام وزارة الصحة، ومدير عام مؤسسة الغذاء والدواء، ومحافظ البلقاء، ومندوبين من وزارة الزراعة والبيئة ومدير صحة البلقاء، ومدير الامراض السارية، بالاضافة الى المدعي العام .

كما طلب الدكتور جابر من المدعي العام اتخاذ جميع الاجراءات القانونية ومحاسبة المقصرين والمتسببين في حالة التسمم .

واشار الدكتور جابر الى ان عدد الإصابات وصلت الى 57 اصابة ادخلت جميعها الى المستشفيات وحالتهم متوسطة، مؤكدا ان الوزارة تتابع الحالات المصابة، وسيكون هناك جولات لزيارة المصابين الراقدين على اسرة الشفاء.



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