السبب الحقيقي لاشتعال "الربيع السوري".. حزب الله يكشف لأول مرة دور "الأسد" المُشرّف بحرب تموز بين الحزب وإسرائيل
أهم العناوين
جرينتش+2 12:58
وزير الصحة : مصدر التسمم في مجموعة مطاعم هو مركز توريد اللحوم، والمواد التي يتم تقديمها مع الوجبات

أترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني