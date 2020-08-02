وزارة الصحة تعلن اليوم الاحد شفاء 5 حالات، مقابل تسجيل 5 إصابات بالكورونا غير محلية ليصبح العدد الكلي بالاردن 1213

أعلنت وزارة الصحة تسجيل 5 حالات غير محلية بفيروس كورونا المستجدّ في المملكة اليوم الأحد، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 1213.

وأشار الموجز الإعلامي، الصادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة، الى ان الحالات الجديدة سُجلت لسائقي شاحنات أردنيين، قادمين عبر حدود العمري.

ولفت إلى تسجيل 5 حالات شفاء في مستشفى الأمير حمزة، إضافة إلى إجراء 4306 فحوصات مخبريّة، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت منذ بدء الوباء وحتى الآن 607543 فحصاً.

ودعت الوزارة المواطنين خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، إلى الالتزام بمعايير السلامة والوقاية، والحفاظ على التباعد الجسدي، وعدم إقامة التجمّعات لأكثر من 20 شخصاً، وارتداء الكمّامات، واتّباع جميع سبل الوقاية، واستخدام تطبيقي “أمان”و “صحتك”.