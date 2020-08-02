السبب الحقيقي لاشتعال "الربيع السوري".. حزب الله يكشف لأول مرة دور "الأسد" المُشرّف بحرب تموز بين الحزب وإسرائيل
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جرينتش+2 05:19
صحيفة ألمانية.. هل تعمدت السفيرة الامريكية غلاسبي تضليل الرئيس صدام لاجتياح الكويت؟؟

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