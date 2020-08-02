“الغذاء والدواء” تعلن عدم صلاحية دواجن مستودع مورد الدجاج للاستهلاك البشري.

عمان 2 آب (بترا)- قال مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الدكتور نزار مهيدات، انه على ضوء التقرير المخبري الصادر عن مختبرات المؤسسة العامة للغذاء والدواء، تبين احتواء عينات لحوم الدجاج غير المطبوخة والتي تم سحبها من مستودع مورد الدجاج الى مطاعم الشاورما على الأنواع التالية من البكتيريا: Enterococcus faecalisCampylobacterBacillus cereus.

واكد الدكتور مهيدات عدم صلاحية كميات لحوم الدجاج التي اخذت العينات منها للاستهلاك البشري.

قال مهيدات، إن كوادر التفتيش بمديرية المستلزمات والأجهزة الطبية، بالتعاون مع هيئه النزاهة ومكافحة الفساد والشرطة البيئية والسياحية، قد ضبطت في عمان مستودعا خاصا للمستلزمات الطبية منتهية الصلاحية وعيادة ليزر مخالفة .

وأضاف الدكتور مهيدات، في بيان صحفي اليوم الأحد، انه تم ضبط كميات كبيرة من المستلزمات الطبية منتهية الصلاحية والتي يتم تغيير تاريخ الصلاحية بوضع بطاقات بيان عليها تحتوي تواريخ جديدة واستخدام ادوية غير مجازة ومستلزمات طبية ومستحضرات تجميل، مشيرا الى انه تم ضبط العيادة والتحفظ على جميع كميات الادوية والمستحضرات الطبية في المستودع واغلاقهما بالشمع الأحمر وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما .

وأفاد مهيدات، أنه وفي سياق تكثيف الرقابة على المنشآت الغذائية وتزامنا مع تسجيل حالات التسمم الغذائي الأخيرة وفي ظل الإرتفاع غير المسبوق في درجات الحرارة، قامت كوادر المؤسسة ومنذ يوم الاربعاء الموافق 29/ 7 /2020 بالكشف على المنشآت الغذائية بمختلف مناطق المملكة، حيث قامت فرق التفتيش فيها بتنفيذ 500 زيارة ميدانية.

وقال الدكتور مهيدات في بيان اليوم الاحد، انه تم خلال تلك الزيارات الميدانية بتوجيه 316 إنذارا وإيقاف 74 منشأه غذائية عن العمل وإغلاق 23 منشأة بالشمع الأحمر بعد رصد مخالفات غذائية حرجة فيها واتلاف 8500 كيلوغرام من المواد الغذائية غير الصالحة للإستهلاك البشري وتم سحب 59 عينة من المواد الغذائية للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك البشري.

واشار الى ان فرق التفتيش ما زالت تقوم بعملها في الميدان في مناطق المملكة المختلفة وعلى مدار الساعة.