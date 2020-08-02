السبب الحقيقي لاشتعال "الربيع السوري".. حزب الله يكشف لأول مرة دور "الأسد" المُشرّف بحرب تموز بين الحزب وإسرائيل
أهم العناوين
جرينتش+2 12:58
السبب الحقيقي لاشتعال “الربيع السوري”.. حزب الله يكشف لأول مرة دور “الأسد” المُشرّف بحرب تموز بين الحزب وإسرائيل

أترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني