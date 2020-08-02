وزارة الصحة تعلن اليوم السبت شفاء 10 حالات، مقابل تسجيل 15 إصابة بالكورونا غير محلية ليصبح العدد الكلي بالاردن 1208
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اجواء حارة في اغلب المناطق اليوم وغداً، وانخفاض بعد غد

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